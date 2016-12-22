Германия

Полузащитник Лейпцига Эмиль Форсберг не поможет своей команде в начале будущего года по причине дисквалификации.

Вчера Лейпциг на выезде разгромно уступил Баварии со счетом 0:3. С 30-й минуты гости были вынуждены играть в меньшинстве.

Свою команду подвел хавбек Эмиль Форсберг, который прервал опаснейшую контратаку Баварии, грубо постелившись в подкат сзади против Филиппа Лама. За этот фол футболист увидел перед собой красную карточку.

Как сообщает Bild, за свои действия Форсберг дисквалифицирован на три ближайших матча своей команды.

Таким образом, 25-летний швед не поможет Лейпцигу в домашних матчах против Айнтрахта Ф, Хоффенхайма, а также выездной игре с дортмундской Боруссией. Все поединки состоятся уже в 2017 году.

Стоит отметить, что после матча Форсберг принес извинения капитану Баварии, заверив, что его фол не был преднамеренным.

В текущем сезоне Форсберг провел за Лейпциг 15 матчей в чемпионате Германии, отметившись при этом пятью голами и девятью результативными передачами.