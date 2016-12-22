Германия

Наставник мюнхенской Баварии Карло Анчелотти оценил действия своих подопечных в домашнем матче немецкой Бундеслиги против РБ Лейпциг (3:0).

Стоит отметить, что благодаря этой виктории Ротен ушли на зимний перерыв в качестве абсолютного лидера чемпионата, оторвавшись от дебютанта элитного дивизиона Германии на 3 очка.

"Первые 30 минуты были идеальны в том, что касается темпа и построения игры", — заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

"Мы были очень агрессивны и с самых первых минут контролировали ход матча. После первого гола матч развивался в нашу пользу".

"Победа придала нам уверенности в собственных силах. Должны были стать лучше, и мы стали лучше".