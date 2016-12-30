Германия

Центральный защитник Норвича Тимм Клозе может вернуться в Бундеслигу.

Несмотря на то, что на днях Красноштанники подписали Мергима Маврая из Кельна (1,8 миллион евро), Гамбург планирует осуществить трансфер еще одного игрока в линию обороны.

Bild сообщает, что Черно-синие интересуются возможностью переманить к себе центрбэка Канареек Тимма Клозе.

28-летний швейцарец лишь в начале 2016-го перебрался в Норвич из Вольфсбурга за 11 миллионов евро. Английский клуб вылетел в Чемпионшип и теперь центрбэк играет во второй по рангу лиге. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5,5 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету центрального защитника 16 матчей за Норвич. В активе игрока и 14 игр за национальную команду.