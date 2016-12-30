Германия

В ближайшее время защитник Севильи Тимоте Колодзейчак пополнит ряды менхенгладбахской Боруссии.

Ранее в интервью испанской прессе Колодзейчак заявил, что он желает покинуть Севилью, так как недоволен своим положением в команде. Кроме того, футболист рассказал, что у него есть предложения от других клубов.

Как сообщает AS, Севилья достигла договоренности по переходу Колодзейчака в Боруссию М. За трансфер 25-летнего француза немецкий клуб заплатит от 8 до 10 миллионов евро.

При этом отмечается, что Боруссии еще предстоит согласовать с Колодзейчаком условия личного контракта.

Колодзейчак выступает за Севилью с 2014 года. В текущем сезоне он провел за свою команду всего 5 матчей в чемпионате Испании.