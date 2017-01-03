Германия

Мюнхенская Бавария прекратила сотрудничество с помощником главного тренера команды Полом Клементом.

Напомним, что 44-летний специалист присоединился к Ротен летом 2016 года, заняв пост ассистента наставника мюнхенцев Карло Анчелотти.

Как сообщает официальный сайт Баварии, клуб расторг контракт с Клементом, который принял предложение возглавить валлийский Суонси.

Отмечается, что место англичанина в тренерском штабе Карло Анчелотти займет 62-летний немец Герман Герланд, который ассистировал наставникам мюнхенцев с апреля 2009 года до лета 2016 года.