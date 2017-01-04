Осасуна желает арендовать у дортмундской Боруссии своего бывшего хавбека Микеля Мерино.
ФК Боруссия
04 января 2017, 18:27
Marca сообщает, что Осасуна желает арендовать своего бывшего игрока.
Красненькие сейчас ведут борьбу за выживание и подписание столь сильного футболиста им бы очень помогло.
Тем не менее, Боруссия, скорее всего, всё же сдаст испанца в аренду в Кельн, как сообщалось ранее.
Мерино перешел в Боруссию Д этим летом из Осасуны.
20-летний испанец сыграл лишь в 3 матчах Бундеслиги в этом сезоне, наиграв 181 минуту.