Германия

Осасуна желает арендовать у дортмундской Боруссии своего бывшего хавбека Микеля Мерино.

Marca сообщает, что Осасуна желает арендовать своего бывшего игрока.

Красненькие сейчас ведут борьбу за выживание и подписание столь сильного футболиста им бы очень помогло.

Тем не менее, Боруссия, скорее всего, всё же сдаст испанца в аренду в Кельн, как сообщалось ранее.

Мерино перешел в Боруссию Д этим летом из Осасуны.

20-летний испанец сыграл лишь в 3 матчах Бундеслиги в этом сезоне, наиграв 181 минуту.