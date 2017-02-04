Германия

Защитник гельзенкирхенского Шальке Хольгер Бадштубер поделился своими эмоциями после гостевого поединка немецкой Бундеслиги против мюнхенской Баварии (1:1).

Напомним, что в отчетной встрече 27-летний центрбек, права на которого принадлежат именно Ротен, появился в стартовом составе Кобальтовых и провел на поле 59 минут, после чего был заменен.

Ранее предполагалось, что причиной замены стало то, что Бадштубер травмировал правое бедро.

Однако в послематчевом комментарии сам игрок эту информацию опровергнул.

"Моя замена имела достаточно простое объяснения. Мы не хотели рисковать, так как я пропустил часть сборов и мог не выдержать все 90 минут против Баварии. Но сейчас все в порядке", — подчеркнул немец в интервью официальному сайту Шальке.

Стоит отметить, что поединок против Баварии стал для воспитанника мюнхенцев дебютным в футболке Кобальтовых, которые арендовали его до конца текущего сезона.