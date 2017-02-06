Японский полузащитник берлинской Герты Генки Харагучи в скором времени должен поставить свою подпись под новым трудовым соглашением со Старой Дамой.
Генки Харагучи, readfootball.com
06 февраля 2017, 13:11
Как информирует немецкое издание Bild, руководство берлинского клуба предложило Харагучи продлить контракт на более длительный срок. На данный момент, трудовое соглашение Генки с клубом истекает в 2018 году. Герта, в свою очередь, намерена продлить договор со своим футболистом до 2021 года.
Эту информацию подтвердил и генеральный менеджер берлинцев Михаэль Прец.
"Харагучи имеет те качества, которые делают его ценным игроком нашего коллектива. Переговоры о продлении контракта с японцем уже ведутся", — цитирует слова Преца Bild.
В текущем сезоне Харагучи провел за Герту 20 поединков во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.