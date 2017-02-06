Германия

Японский полузащитник берлинской Герты Генки Харагучи в скором времени должен поставить свою подпись под новым трудовым соглашением со Старой Дамой.

Как информирует немецкое издание Bild, руководство берлинского клуба предложило Харагучи продлить контракт на более длительный срок. На данный момент, трудовое соглашение Генки с клубом истекает в 2018 году. Герта, в свою очередь, намерена продлить договор со своим футболистом до 2021 года.

Эту информацию подтвердил и генеральный менеджер берлинцев Михаэль Прец.

"Харагучи имеет те качества, которые делают его ценным игроком нашего коллектива. Переговоры о продлении контракта с японцем уже ведутся", — цитирует слова Преца Bild.

В текущем сезоне Харагучи провел за Герту 20 поединков во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.