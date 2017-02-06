Как информирует немецкое издание Bild, руководство берлинского клуба предложило Харагучи продлить контракт на более длительный срок. На данный момент, трудовое соглашение Генки с клубом истекает в 2018 году. Герта, в свою очередь, намерена продлить договор со своим футболистом до 2021 года.

Эту информацию подтвердил и генеральный менеджер берлинцев Михаэль Прец.

"Харагучи имеет те качества, которые делают его ценным игроком нашего коллектива. Переговоры о продлении контракта с японцем уже ведутся", — цитирует слова Преца Bild.

В текущем сезоне Харагучи провел за Герту 20 поединков во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.