Германия

Количество забитых мячей в Бундеслиги достигло отметки в 50 тысяч после того, как хавбек Байера Карим Беллараби расписался в воротах Аугсбурга.

Вчера Байер на выезде одолел Аугсбург со счетом 3:1. Первый мяч Фармацевтов забил хавбек Карим Беллараби, еще два гола на счету Чичарито.

Первое взятие ворот стало юбилейным – после передачи Кая Хавертца Беллараби забил 50 000-й гол, — сообщает Bein Sports.

Этот мяч стал для полузащитника Байера первым в сезоне.

Украинец Владлен Юрченко провел всю игру на скамейке запасных.

После 21 сыгранного поединка леверкузенцы занимают 8-е место с 30 пунктами, у Аугсбурга 24 очка и 13-е место в турнирной таблице.