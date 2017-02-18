Германия

Никлас Штарк будет защищать цвета Герты до 2022 года, если этому не помешает его трансфер в другой клуб.

Штарк перешел в Герту летом 2015 года из Нюрнберга. В 46 матчах за Старую Даму Никлас забил 3 гола. Предыдущий контракт защитника, способного сыграть в опорной зоне, заканчивался в 2019 году.

Официальный сайт Герты отрапортовал о продлении соглашения со Штарком. Никлас подписал контракт до 2022 года.

"Это очень хорошая новость для ФК Герта. Штарк добился очень хорошего прогресса в Берлине. Определенно, это один из лучших немецких игроков в своей возрастной категории и мы счастливы, что он заключил с нами долгосрочное соглашение", — заявил Михаэль Притц, спортивный директор клуба.

"Досрочное продление контракта показывает, насколько мне хорошо в Герте и Берлине. Я чувствую здесь абсолютную уверенность и хочу продолжать развиваться в этой команде", — отметил сам Никлас.

В нынешней кампании Штарк пропустил лишь 2 матча Бундеслиги, причем оба – из-за дисквалификаций. В остальных же поединках Никлас выходил в основе.