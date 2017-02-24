Германия

Шальке подтвердил, что летом полузащитник Набиль Бенталеб станет полноценным игроком Кобальтовых.

Алжирский полузащитник Набиль Бенталеб, который проводит этот сезон в Шальке на правах аренды из Тоттенхэма, летом переберется в немецкий клуб на постоянной основе.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по данным Sky Sports она составит 16 млн. фунтов. Контракт 22-летнего Бенталеба с Шальке вступит в силу 1 июля 2017 года и будет рассчитан до 30 июня 2021 года.

"Летом я переходил в Шальке с целью как можно чаще выходить на поле и убедить клуб подписать меня на постоянной основе. Сейчас, когда все удалось, я чувствую себя великолепно. Здорово, когда есть люди, которые в тебя верят: тренерский штаб, товарищи по команде, официальные лица клуба. В Шальке я чувствую себя как дома и я счастлив быть частью этого клуба", — заявил полузащитник.

В текущем сезоне Бенталеб провел за Шальке 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.