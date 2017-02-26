Германия

Вингер Баварии Арьен Роббен не исключает, что по истечению контракта с клубом повесит бутсы на гвоздь и не думает, что он отправится в Китай.

33-летний Роббен перешел в Баварию из Реала в 2009 году. В прошлом месяце он продлил контракт с мюнхенцами до лета 2018 года.

"Я не заглядываю в далекое будущее – просто счастлив, что продлил соглашение на 1 год. Я уже не самый молодой человек. Это если бы мне было 29 или 30, то продление лишь на год было бы плохим знаком. А так – мы вернемся к обсуждению контракта следующей зимой. Возможно, я решу, что пришло время завершить карьеру", — заявил Роббен.

В прошлом месяце голландец раскритиковал игроков за переезды в Китай на пике карьеры. Арьен признался, что отверг предложение из Китая, которое позволило бы ему увеличить зарплату в 5 или 6 раз.

"В 2018 году все возможно. Деньги – не главное. Я всегда принимал решения по спортивным причинам буду так делать до самого конца. Сейчас Китай не стоит для меня на повестке дня. Вряд ли я отправлюсь туда. Однако я усвоил, что никогда нельзя говорить "никогда".

"В Китае крутятся такие деньги, что футболистам приходится как минимум подумать о предложениях оттуда".

В нынешнем сезоне на счету Роббена 16 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 8 голов и сделал 4 ассиста.