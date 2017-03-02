Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Германии.
БАВАРИЯ - БОРУССИЯ Д, GETTY IMAGES
02 марта 2017, 11:35
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии. Одну из пар составят Айнтрахт и Боруссия М, а вторую — Бавария и победитель четвертьфинальной пары Лотте (Д3) — Боруссия Д, перенесенный из-за погодных условий.
В случае, если Лотте преподнесет сенсацию и выбьет Боруссию, полуфинальная встреча с Баварией пройдет на поле "карлика", идущего седьмым в третьем дивизионе Германии. Если же чуда не случится, то чемпион Германии примет гостей из Дортмунда в Мюнхене.
25.04.2017
Боруссия М — Айнтрахт
Бавария — Лотте / Боруссия Д.