Польский нападающий Роберт Левандовский признан лучшим игроком прошедшего тура Бундеслиги.
Роберт Левандовски, Getty Images
14 марта 2017, 11:43
Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата Германии. Об этом информирует официальный сайт Бундеслиги.
Поляк отметился дублем в домашнем матче с Айнтрахтом в прошедшем туре.
В текущем сезоне Левандовски сыграл 24 матча, забил 21 гол и отдал 2 результативных передачи.
Польский нападающий сыграл за Баварию 136 матчей и забил 100 голов. Роберт защищает цвета мюнхенцев с июля 2014 года.