Германия

Польский нападающий Роберт Левандовский признан лучшим игроком прошедшего тура Бундеслиги.

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата Германии. Об этом информирует официальный сайт Бундеслиги.

Поляк отметился дублем в домашнем матче с Айнтрахтом в прошедшем туре.

В текущем сезоне Левандовски сыграл 24 матча, забил 21 гол и отдал 2 результативных передачи.

Польский нападающий сыграл за Баварию 136 матчей и забил 100 голов. Роберт защищает цвета мюнхенцев с июля 2014 года.