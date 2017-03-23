Форвард Лейпцига Тимо Вернер по поможет своей команде в ближайшем матче из-за повреждения.
Тимо Вернер, getty images
23 марта 2017, 13:17
Вчера сборная Германии в товарищеском матче обыграла национальную команду Англии — 1:0.
21-летний форвард Лейпцига Тимо Вернер вышел в этом матче в стартовом составе, а на 77-й минуте встречи его место на поле занял Томас Мюллер.
Как информирует Bild, Вернер покинул поле из-за повреждения подколенного сухожилия.
Из-за этой травмы футболист точно не поможет Лейпцигу в ближайшем матче против Дармштадта, который состоится 1 апреля в рамках 26-го тура чемпионата Германии.
В текущем сезоне Вернер провел за Лейпциг 24 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 6 ассистов.