Германия

Форвард Лейпцига Тимо Вернер по поможет своей команде в ближайшем матче из-за повреждения.

Вчера сборная Германии в товарищеском матче обыграла национальную команду Англии — 1:0.

21-летний форвард Лейпцига Тимо Вернер вышел в этом матче в стартовом составе, а на 77-й минуте встречи его место на поле занял Томас Мюллер.

Как информирует Bild, Вернер покинул поле из-за повреждения подколенного сухожилия.

Из-за этой травмы футболист точно не поможет Лейпцигу в ближайшем матче против Дармштадта, который состоится 1 апреля в рамках 26-го тура чемпионата Германии.

В текущем сезоне Вернер провел за Лейпциг 24 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 6 ассистов.