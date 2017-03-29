Защитник дортмундской Боруссии Лукаш Пищек в скором времени может продлить свое текущее соглашение с командой.
Лукаш Пищек, Getty Images
29 марта 2017, 13:29
Нынешний контракт Лукаша с Боруссией истекает летом 2018 года.
Однако, по информации Kicker, Шмели уже сейчас ведут активные переговоры с футболистом по поводу подписания нового соглашения. Боруссия хочет продлить контракт еще на один год.
Пищек перешел в дортмундскую команду летом 2010 года из Герты.
В текущем сезоне за свою команду 31-летний поляк провел 29 матчей во всех турнирах, которых забил пять голов и отдал 4 результативные передачи.