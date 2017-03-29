Германия

Защитник дортмундской Боруссии Лукаш Пищек в скором времени может продлить свое текущее соглашение с командой.

Нынешний контракт Лукаша с Боруссией истекает летом 2018 года.

Однако, по информации Kicker, Шмели уже сейчас ведут активные переговоры с футболистом по поводу подписания нового соглашения. Боруссия хочет продлить контракт еще на один год.

Пищек перешел в дортмундскую команду летом 2010 года из Герты.

В текущем сезоне за свою команду 31-летний поляк провел 29 матчей во всех турнирах, которых забил пять голов и отдал 4 результативные передачи.

