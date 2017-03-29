Левый защитник Хоффенхайма Жереми Тольян заинтересовал топ-клубы Европы.
Жереми Тольян, getty images
29 марта 2017, 21:16
Как информирует итальянская пресса, ссылаясь на британские источники, будущим летом за Тольяна поборются Бавария, Челси, Ювентус и Наполи.
Тольян выступает на левом фланге обороны, однако при необходимости может сыграть и на противоположной стороне.
Ранее интерес к 22-летнему футболисту приписывали Милану.
Действующее соглашение немецкого футболиста с Хоффенхаймом рассчитано до лета 2018 года.
В текущем сезоне Тольян провел за свою команду 14 матчей в чемпионате Германии, забил 1 гол и отдал 1 ассист.