Германия

Левый защитник Хоффенхайма Жереми Тольян заинтересовал топ-клубы Европы.

Как информирует итальянская пресса, ссылаясь на британские источники, будущим летом за Тольяна поборются Бавария, Челси, Ювентус и Наполи.

Тольян выступает на левом фланге обороны, однако при необходимости может сыграть и на противоположной стороне.

Ранее интерес к 22-летнему футболисту приписывали Милану.

Действующее соглашение немецкого футболиста с Хоффенхаймом рассчитано до лета 2018 года.

В текущем сезоне Тольян провел за свою команду 14 матчей в чемпионате Германии, забил 1 гол и отдал 1 ассист.