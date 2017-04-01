Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча-открытия 26-го тура чемпионата Германии между Гертой и Хоффенхаймом.

Хоффенхайм уже в концовке матча снял вопрос о победителе, отправив в ворота Герты два гола. Эта победа позволила Хоффенхайму как минимум временно подняться на 3-ю позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

Герта — Хоффенхайм 1:3

Голы: Пекарик, 32 — Крамарич, 39 (пенальти), 86, Зюле, 76

Герта: Ярштайн — Пекарик, Лангкамп, Брукс, Миттельштадт — Штарк, Шелбред — Эссвайн (Аллаги, 79), Дарида, Калу (Харагучи, 65) — Ибишевич (Торунарига, 63)

Хоффенхайм: Бауманн — Толян, Зюле, Хубнер, Цубер — Демирбей (Полянски, 89), Фогт, Руды — Крамарич (Салаи, 88), Вагнер, Амири (Ут, 62)

Предупреждения: Миттельштадт, Ибишевич, Шелбред — Амири

Удаление: Миттельштадт, 58