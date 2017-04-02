Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Баварией и Аугсбургом в 26-м туре Бундеслиги.

Бавария на Альянц-Арене не встретила сопротивления со стороны Аугсбурга, отправив в ворота гостей 6 безответных мячей.

Вы можете посмотреть обзор матча в плеере ниже:

Бавария - Аугсбург 6:0

Голы: Левандовски, 17, 55, 79, Мюллер, 36, 81, Алькантара, 62

Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хуммельс, Бернат — Киммих, Алькантара (Санчес, 66) — Коман (Роббен, 62), Мюллер, Рибери — Левандовски

Аугсбург: Хитц — Дансо, Качар, Янкер — Моравек (Тайгль, 46), Кор — Верхаг (Шмид, 80), Ридер, Макс — Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи

Предупреждения: Кор, Янкер