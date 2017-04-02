Германия

Голкипер дортмундской Боруссии Роман Бюрки недоволен ничейным исходом поединка против Шальке.

В 26-м туре Бундеслиги Боруссия разошлась миром с Шальке – 1:1. На гол Пьера-Эмерика Обамеянга гельзенкирхенцы ответили точным ударом Тило Керера.

"Можно ли сказать, что ничья в дерби – это мало для Боруссии? Да", — заявил Бюрки.

"Посмотрите, как складывался матч. Мы повели в счете, потом у нас были хорошие шансы, чтобы забить второй мяч… А в итоге просто позволили Шальке поверить, что они могут еще чего-то добиться в этом матче. Так и случилось. Как по мне, Боруссия потеряла два очка в игре с Шальке".

После 26 туров Шмели идут на 4-м месте в Бундеслиге, отставая на 18 пунктов от лидирующей Баварии.