Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 28-го тура чемпионата Германии между Кельном и Боруссией.
twitter.com/borussia
09 апреля 2017, 07:48
Кельну два раза по ходу матча удавалось сравнивать счет, однако последнее слово осталось за гостями.
Кельн - Боруссия М 2:3
Голы: Клеменс, 18, Модест, 58 — Вестергорд, 13, Траоре, 55, Штиндль, 80
Кельн: Хорн — Клунтер, Соренсен, Хайнц, Эктор — Хогер (Цоллер, 84), Леманн — Клеменс (Марох, 72), Йойич, Рауш (Осако, 46) — Модест
Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Хофманн (Дрмич, 75), Дахуд, Штробль, Азар — Штиндль (Бенес, 90+2), Раффаэль (Траоре, 54)
Предупреждения: Хайнц, Клунтер — Дахуд, Азар