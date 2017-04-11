Германия

Полузащитник Гуанчжоу Эвергранд Паулиньо привлек внимание Баварии.

Бразильский полузащитник Паулиньо перебрался в китайский Гуанчжоу Эвергранд еще в 2015 году, покинув Тоттенхэм.

Теперь же у 28-летнего футболиста появился еще один шанс заявить о себе в Европе. Руководство Баварии рассматривает возможность трансфера Паулиньо. Мюнхенцы остались впечатлены игрой футболиста за сборную — не так давно Паулиньо оформил хет-трик в ворота сборной Уругвая.

В трансфере игрока заинтересован и сам Карло Анчелотти. Итальянец видит кадровые проблемы в линии полузащиты, поскольку Хаби Алонсо завершает карьеру, а Себастьян Руди проведет еще один сезон на правах аренды за Хоффенхайм.

В текущем сезоне Паулиньо сыграл за Гуанчжоу 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.