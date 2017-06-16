Мюнхенский клуб взял время на размышление для того, чтобы решить, расставаться ли с хавбеком Дугласом Костой.
Дуглас Коста, Getty Images
16 июня 2017, 21:51
Еще весной Бавария обозначила свое желание расстаться с бразильским полузащитником, который начал вести переговоры с Ювентусом.
Теперь же, когда клубы согласовали сумму выкупа в 40 млн евро, Бавария решила поставить сделку на паузу.
Мюнхенцы взяли время на размышление до следующей недели для того, чтобы решить, продавать Косту, или, все-таки, сохранить игрока на будущий сезон.
Теперь Старой Синьоре остается лишь ждать окончательного вердикта от немецкого клуба.
В завершившемся розыгрыше Бундеслиги Коста отличился 4-мя голами и 6-ю результативными передачами в 23-х играх.