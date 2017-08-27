На домашнем стадионе "быки" сумели без особых проблем переиграть Фрайбург.
Хозяева оказались сильнее Фрайбурга, а дубль на свой счет в составе РБ Лейпцига записал Тимо Вернер.
Таким образом, РБ Лейпциг набирает первые очки в сезоне-2017/18.
РБ Лейпциг – Фрайбург 4:1
Голы: Вернер, 48, 71, Орбан, 55, Брума, 80 — Нидерлехнет, 23
РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Упамекано, Хальстенберг — Забитцер, Кейта, Демме (Лаймер, 82), Форсберг — Огюстен (Брума, 78) — Вернер (Кайзер, 85)
Фрайбург: Шволов – Линхарт, Шустер, Кемпф – Штенцель, Хефлер, Франтц, Гюнтер – Терраццино (Кат, 70), Хаберер (Петерсен, 70), Нидерлехнер (Булут, 52).
Предупреждения: Орбан, Хефлер, Демме
Удален: Хефлер, 81.