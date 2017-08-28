Германия

Андрей Ярмоленко покинул Киев и продолжит карьеру в Бундеслиге.

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко подписал с Боруссией контракт сроком на четыре ближайших сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее Bild сообщал, что сумма сделки составила 30 млн евро.

Football.ua решил поинтересоваться мнением своих читателей о долгожданном трансфере вингера Динамо:

Ранее Андрей поделился мнением после подписания контракта. Также этот трансфер прокоментировал спортивный директор "шмелей".

В Дортмунде украинец должен стать заменой Усману Дембеле, перешедшему накануне в Барселону за 105 млн евро.