Германия

Полузащитник Йошуа Киммих вновь получил признание от болельщиков мюнхенцев.

22-летний хавбек продолжает демонстрировать убедительную игру и радовать фанатов Баварии.

Как сообщает официальный сайт клуба, Йошуа был признан лучшим игроком команды в октябре.

По итогам голосования Киммих набрал 27 процентов, обойдя Хави Мартинеса (18,1 процнта) и Кингсли Комана (9 процентов).

Примечательно, что Йошуа стал лучшим игроком месяца во второй раз подряд – точно такую же награду он получил за сентябрь.

В нынешнем сезоне Киммих отличился 1 голом и 4 результативными передачами в 11 матчах.