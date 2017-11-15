Германия

Конкурент Андрея Ярмоленко востановился после травмы.

Форвард дортмундской Боруссии Андре Шюррле восстановился после травмы подколенного сухожилия и приступил к тренировкам в общей группе.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "шмелей" Петер Бос.

"Шюррле готов играть 90 минут. Он редко появляется на поле, но я рассчитывают на него", — заявил наставник дортмундцев.

В текущем сезоне Бундеслиги Андре провел на поле всего 15 минут.

В пятницу, 17-го ноября, состоится матч Штутгарт – Боруссия.