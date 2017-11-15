Конкурент Андрея Ярмоленко востановился после травмы.
Андре Шюррле, Getty Images
15 ноября 2017, 19:25
Форвард дортмундской Боруссии Андре Шюррле восстановился после травмы подколенного сухожилия и приступил к тренировкам в общей группе.
Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "шмелей" Петер Бос.
"Шюррле готов играть 90 минут. Он редко появляется на поле, но я рассчитывают на него", — заявил наставник дортмундцев.
В текущем сезоне Бундеслиги Андре провел на поле всего 15 минут.
В пятницу, 17-го ноября, состоится матч Штутгарт – Боруссия.