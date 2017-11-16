Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски считает, что его команде не помешал бы еще один форвард, способный подменить его.

"Было бы неплохо играть матч на 15-20 минут меньше. Считаю, что Баварии нужно подписать молодого и голодного форварда, который мог бы учиться у меня", — приводит слова Левандовски Bild.

"Если бы это произошло, у меня было бы больше сил для других матчей, а также снизился бы риск получить травму", — считает Левандовски.

В текущем сезоне в 11 матчах Бундеслиги Роберт Левандовски отличился 11 забитыми мячами.

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