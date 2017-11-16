Германия

Бек Баварии Жером Боатенг поделился своим мнением на счет того, кто из его коллег по амплуа является игроком мирового уровня.

29-летний защитник мюнхенцев считается многими одним из лучших игроков планеты на своей позиции.

В интервью Bild Боатенг назвал других беков, которые, по его мнению, заслуживают признания.

"Серхио Рамос один из лучших. Не только благодаря своей успешной игре в обороне, но и потому, что забивает очень много важных голов".

"У Испании также есть Жерар Пике. Диего Годин великолепен – он имеет отличную репутацию как в Атлетико, так и в сборной Уругвая".

"Среди итальянцев защитники мирового уровня это Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, а из французов мне очень нравится Самуэль Умтити", — сказал Жером.

Ранее защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал возможный уход из "королевского клуба" нападающего Криштиану Роналду.