Испания

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Криштиану Роналду.

Накануне появилась информация, что лидер Реала Криштиану Роналду намерен сменить клуб будущим летом и уже сообщил об этом президенту "бланкос" Флорентину Пересу.

После матча с Россией данную ситуацию попросили прокомментировать капитана Реала Серхио Рамоса, на что он ответил следующее:

"Спрашивайте об этом у самого Роналду, откуда мне знать это? Я не контролирую подобные вещи", — сказал Рамос.

При этом Серхио был явно раздражен вопросом.

Отметим, что ранее Рамос назвал высказывания Роналду лицемерными.

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