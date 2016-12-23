Италия

Полузащитник Наполи Дрис Мертенс дал комментарий после матча против Фиорентины (3:3).

Мертенс забил один из голов Партенопеи. Неаполитанцы спаслись лишь в конце матча благодаря голу Маноло Габбьядини.

"К сожалению, моего гола не хватило для победы", — цитирует Мертенса Football Italia.

"Мы хорошо играли в этот вечер. Даже, несмотря на очень плохой газон. Дали все лучшее в матче. Если бы Зьелински реализовал свой момент и счет стал 2:0, то игра могла бы сложиться иначе".

"Фиорентина сравняла счет, а затем начала играть лучше. Жаль, ведь у нас была возможность победить в гостях".

"Габбьядини – прекрасный игрок. Его время придет здесь или в другом клубе", — отметил Дрис.