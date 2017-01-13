Италия

Защитник Фиорентины Гонсало Родригес летом может перебраться в Интер.

По данным итальянского издания La Nazione, агент 32-летнего центрбека Хосе Иглесиас встретился со спортивным директором нерадзурри Пьеро Аузилио, чтобы обсудить переход аргентинца в Интер.

Сообщается, что переговоры Родригеса с Фиорентиной по продлению контракта зашли в тупик, поэтому летом он станет свободным агентом и может достаться нерадзурри бесплатно.

Напомним, что Родригес перешел в стан Фиалок летом 2012 года за 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне он провел 13 матчей в Серии А и 5 поединков в Лиге Европы.