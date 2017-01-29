Полузащитник итальянского Дженоа Лукас Окампос близок к переезду на Сан Сиро.
Лукас Окампос, Getty Images
29 января 2017, 23:27
Напомним, что 22-летний вингер, права на которого принадлежат французскому Марселю, присоединился к Грифонам летом 2016 года на правах годичной аренды с опцией выкупа контракта игрока.
Однако, по информации Sky Sport Italia, Милану удалось договориться с Марселем и Дженоа об аренде Окампоса.
В то же время отмечается, что Грифоны сохранят за собой право подписать аргентинца на постоянной основе, а Марсель получит 25% от последующей продажи игрока.
Ожидается, что завтра воспитанник аргентинского Ривер Плейт пройдет медосмотр в расположении россо-нери.
В текущем сезоне Окампос отыграл за Дженоа во всех турнирах 17 матчей, отметившись 3 голами.