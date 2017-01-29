Италия

Полузащитник итальянского Дженоа Лукас Окампос близок к переезду на Сан Сиро.

Напомним, что 22-летний вингер, права на которого принадлежат французскому Марселю, присоединился к Грифонам летом 2016 года на правах годичной аренды с опцией выкупа контракта игрока.

Однако, по информации Sky Sport Italia, Милану удалось договориться с Марселем и Дженоа об аренде Окампоса.

В то же время отмечается, что Грифоны сохранят за собой право подписать аргентинца на постоянной основе, а Марсель получит 25% от последующей продажи игрока.

Ожидается, что завтра воспитанник аргентинского Ривер Плейт пройдет медосмотр в расположении россо-нери.

В текущем сезоне Окампос отыграл за Дженоа во всех турнирах 17 матчей, отметившись 3 голами.