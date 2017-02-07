Полузащитник Лацио Лукас Билья намерен продолжить выступления в составе своей нынешней команды.
Лукас Билья, AFP
07 февраля 2017, 15:16
Как информирует издание Gazzetta dello Sport, 31-летний хавбек получил предложения от неназванных клубов из МЛС и Китая, но ответил на них отказом.
Сообщается, что Билья хочет продлить сотрудничество с Лацио еще на два сезона.
Отметим, что действующий контракт опытного аргентинца с римским клубом рассчитан до лета 2018 года.
В текущем сезоне Билья провел 17 матчей в Серии А и забил 2 гола. Также в его активе 2 поединка в Кубке Италии и 1 точный удар.