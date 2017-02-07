Италия

Египетский футболист римской Ромы Мохамед Салах попадет в заявку своей команды на сегодняшний поединок против Фиалок в Серии А.

Два дня назад Салах завершил свои выступления на Кубке африканских наций. Мохамед стал серебряным призером турнира в составе сборной Египта. Ранее сообщалось, что по этой причине Салах пропустит сегодняшнюю встречу против Фиорентины в рамках 23-го тура Серии А.

Однако, по информации Football Italia, наставник Волков Лучано Спаллетти решил таки внести своего подопечного в заявку на сегодняшний поединок.

"Мохамед был добавлен в список команды, которая будет противостоять Фиорентине. Тем не менее, выход Салаха возможен лишь со скамейки запасных", — поведал Спаллетти на своей официальной станице в твиттере.

Напомним, что до переезда в столицу Италии, Салах выступал как раз за флорентийцев, в составе которых успел провести 16 игр и отметиться в них шестью забитыми мячами. Что касается игры за Рому, то в текущем сезоне Салах сыграл также 16 встреч, но отличиться смог уже восемью голами.

Игра между Ромой и Фиорентиной запланирована на сегодня, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.