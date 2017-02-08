Италия

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани не исключает вариант с возвращением в стан неаполитанцев.

Напомним, Кавани с 2010 по 2013 года выступал за Наполи.

В июле 2013 года Эдинсон заключил с ПСЖ пятилетний контракт.

"Я очень счастлив в ПСЖ, но в будущем может всякое произойти. Сейчас Наполи настолько силен, что не нуждается в моих услугах", — сказал Кавани в интервью Corriere del Mezzogiorno.

В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.