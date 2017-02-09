Полузащитник Удинезе Ассан Ньюкури, права на которого принадлежат Интеру, выбыл из строя из-за проблем со здоровьем.
Ассан Ньюкури, Gazzetta.it
09 февраля 2017, 12:36
У 20-летнего хавбека были обнаружены проблемы с сердцем, из-за чего он вынужден будет пропустить 3 месяца, передает официальный сайт Зебр.
После этого Ньюкури пройдет еще одно медицинское обследование, по результатам которого будет установлено его состояние.
На данный момент молодой ивуариец выступает на правах полугодичной аренды в составе Удинезе.
В первой половине текущего сезона Ньюкури провел 4 матча в Серии А и 4 поединка в Лиге Европы за нерадзурри.