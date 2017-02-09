Италия

Полузащитник Удинезе Ассан Ньюкури, права на которого принадлежат Интеру, выбыл из строя из-за проблем со здоровьем.

У 20-летнего хавбека были обнаружены проблемы с сердцем, из-за чего он вынужден будет пропустить 3 месяца, передает официальный сайт Зебр.

После этого Ньюкури пройдет еще одно медицинское обследование, по результатам которого будет установлено его состояние.

На данный момент молодой ивуариец выступает на правах полугодичной аренды в составе Удинезе.

В первой половине текущего сезона Ньюкури провел 4 матча в Серии А и 4 поединка в Лиге Европы за нерадзурри.