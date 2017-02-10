Защитник Ювентуса Андреа Барцальи не поможет своей команде в ближайших матчах.
АНДРЕА БАРЦАЛЬИ, ФОТО ФК ЮВЕНТУС
10 февраля 2017, 11:39
Напомним, Барцальи получил повреждение в недавнем матче своей команды против Кротоне (2:0). Тогда 35-летний защитник вышел на замену на 78-й минуте поединка и за оставшееся время умудрился заработать травму.
После этой встречи наставник Старой Синьоры Массимилиано Аллегри поведал, что у ветерана проблемы с бедром, а также выразил надежду, что повреждение не является серьезным.
Как информирует Gazzetta dello Sport, из-за этой травмы Барцальи пропустит около двух недель.
Таким образом, футболист точно пропустит поединки своей команды в чемпионате Италии против Кальяри и Палермо, а его участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту теперь находится под большим вопросом.
В текущем сезоне Барцальи провел за Ювентус 21 матч во всех турнирах.