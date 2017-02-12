Италия

Словенский голкипер Интернационале Самир Ханданович отметил важность поединка против Эмполи после двух поражений команды кряду.

Отметим, что миланский Интер два последних поединка проиграл — Ювентусу в чемпионате (0:1) и Лацио в Кубке (1:2).

В эти минуты нерадзурри проводят встречу против Эмполи в рамках 24-го тура Серии А.

Страж ворот Интернационале Самир Ханданович еще перед игрой против Адзурри отметил важность сей встречи в контексте набранных трех баллов.

"Последние два поражения были незаслуженными", — отметил Ханданович.

"Сегодня нам нужна сильная производительность, прежде всего для того, чтобы получить три очка".

"Несмотря на отсутствие Перишича, Икарди, Брозовича и Банеги, у нас есть другие игроки в команде, которые могут доказать, чего они стоят", — резюмировал голкипер Интера.

Перед игрой с Эмполи, в активе у подопечных Стефана Пьоли было 42 набранных балла. Нерадзурри занимали пятую строчку в чемпионате.