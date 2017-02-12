Италия

Наставник Пескары Массимо Оддо не уверен, что он должен продолжать работу во главе Дельфинов.

Оддо вывел Пескару в Серию А по итогам прошлого сезона. Однако все идет к тому, что после года на высшем уровне Дельфины вновь нырнут в Серию В. В 24 играх Пескара набрала лишь 9 пунктов. Команда Оддо отстает от спасительного 17 места на 12 очков.

В последних 2 встречах Дельфины пропустили 11 голов. Они проиграли 15 из последних 17 встреч.

Президент клуба Даниэле Себастьяни неоднократно выражал свою поддержку тренеру, однако сам чемпион мира 2006 года может принять иное решение.

По информации журналиста Альфредо Педульи, Оддо не уверен, что он тот человек, который нужен Пескаре и поэтому может досрочно покинуть клуб.

Педулья уверен, что в случае ухода Оддо клуб рассмотрит кандидатуру Джиджи Де Канио.