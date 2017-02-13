Италия

Ювентус заинтересован в выкупе уругвайского хавбека Бока Жуниорс Родриго Бентанкура.

При переходе Карлоса Тевеса из Ювентус в Боку Жуниорс летом 2015 года Старая Синьора получила право выкупа Родриго Бентанкура. Бьянко-нери могут выкупить уругвайца за фиксированную цену – 9,4 млн евро.

По информации Tuttosport, Родриго посетит Ювентус, а летом станет игроком Старой Синьоры.

В нынешнем розыгрыше аргентинской Примеры на счету Бентанкура 10 матчей в основе и 2 результативных передачи.