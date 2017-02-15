Наставник Милана Винченцо Монтелла сможет продолжать руководить командой лишь в том случае, если выведет россо-нери в еврокубки.
Винченцо Монтелла, ФК МИЛАН
15 февраля 2017, 12:30
После неплохо старта в Серии А, череда неудач россо-нери откинула их в турнирной таблице аж на седьмое место — в активе команды Монтеллы 40 набранных баллов после 24-х сыгранных туров. До третьей строчки, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, Милан отделят десять набранных баллов.
Как сообщает издание Gazetta Della Sport, Монтелла сможет продолжить тренировать Милан лишь при условии, что его подопечные по итогам текущего чемпионата сумеют квалифицироваться в еврокубки.
Трудовое соглашение Монтеллы с Миланом рассчитано до 2018 года. Возможность продления действующего договора целиком и полностью будет зависеть от выступлений россо-нери во внутреннем первенстве.