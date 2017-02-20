Италия

Главный тренер Фиорентины Паулу Соуза прокомментировал поражение свей команды в матче с Миланом (2:1).

"Моя команда старалась играть в футбол. Мы давили, бежали вперед, но нам немного не повезло. У нас было много шансов, но мы не смогли забить", — сказал Соуза.



"Во втором тайме Фиорентина зажала Милан на его половине, и мы старались сравнять счет. Мы превосходили Милан, который находится в хорошей форме, играя на его поле после тяжелого матча Лиги Европы с Боруссией из Менхенгладбаха", — добавил португалец.

Встреча 25-го тура итальянской Серии А между Миланом и Фиорентиной прошла на стадионе Сан-Сиро и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.