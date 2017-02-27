Италия

Менеджер Челси Антонио Конте рассматривает вариант со сменой клуба по окончании текущего сезона.

Конте возглавил Челси перед началом этого сезона. Сейчас его команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ и является безоговорочным фаворитом на чемпионство.

После сыгранного 26-го тура Синие опережают ближайшего преследователя — Тоттенхэм — на целых 10 пунктов. При этом у третьего Ман Сити, который отстает на 11 пунктов, имеется матч в запасе.

Как информирует La Repubblica, уже сейчас Конте раздумывает над уходом из Челси. Согласно источнику, итальянец очень скучает по родине и поэтому рассматривает вариант с отъездом из Англии.

Также отмечается, что Конте решится покинуть Челси только в том случае, если команда станет чемпионом по итогам текущего сезона.

Издание уверяет, что этой ситуацией намерен воспользоваться миланский Интер. Представители нерадзурри уже вылетели в Англию для обсуждения потенциальной работы с Антонио.

Отметим, что в Италии Конте работал с 2005 по 2016 года и именно Челси стал первым зарубежным клубом 47-летнего специалиста.