Италия

Мамаду Тункара сможет играть за Лацио на поле, однако ему будет воспрещен вход на трибуны в течение года.

28 января Лацио проиграл дома скромному Кьево 0:1. Это очень расстроило болельщиков бьянко-челести, один из которых очень активно ругал после матча капитана команды Лукаса Билью. При этом он якобы еще и плюнул в аргентинца.

21-летний форвард Орлов Мамаду Тункара не был включен в заявку на матч и наблюдал за игрой с трибун. Ему не понравилось поведение тиффози и он вступил в перепалку с ним. В ходе небольшой стычки Тункара несколько раз пытался толкнуть болельщика и, возможно, даже несильно ударил.

Сегодня стало известно, что форвард получит запрет посещать спортивные события в течение года. Действие запрета распространяется только на трибуны – т.е. игрок сможет выходить на поле в составе Лацио, если сумеет пробиться в состав.