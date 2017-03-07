Вступивший на пост президента Палермо Пол Баккалиньи рассказал о планах развития клуба.
Пол Баккальини (слева) и Маурисио Дзампарини, Corriere del Mezzogiorno
07 марта 2017, 14:22
Новый президент Палермо Пол Баккальини рассказал о целях, которые стоят перед ним. В первую очередь, руководитель клуба хотел бы построить новый стадион и тренировочную базу.
"Мы продумали проект поэтапно. В будущем вы увидите, что Дзампарини выбрали правильного человека", — заявил Баккальини.
"Я не обещаю прийти сюда и немедленно завоевать любовь и уважение болельщиков, эти чувства мы заработаем с результатами нашего проекта".
"Я встречусь с мэром и мы поговорим о стадионе и тренировочной базе. Если мы получим добро, то будем готовы к строительству. Стадион и база — ключевые моменты нашего проекта, поскольку инфраструктура может привести нас к большим достижениям", — считает Баккальини.
"Посмотрите на Турин, стадион Ювентуса. Почему мы не можем сделать также в Палермо, городе с самыми невероятными фанатами? В Палермо неиссякаемый поток энергии, и если мы сможем ее направить в нужное русло — будет большая отдача".
"Где мы будем играть? Я надеюсь, что мы останемся в Серии А, но у нас есть план А и План Б", - добавил новый руководитель Палермо.
На посту президента Баккальини сменил скандально известного Маурисио Дзампарини, который занимал должность с 2002 года.