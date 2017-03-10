Италия

Кальяри представил проект своего нового стадиона и получил одобрение властей на строительство новой арены.

Новый стадион будет построен из стальной сборной конструкции и расположен на месте нынешней арены Островитян Сант-Элия, сообщает официальный сайт Кальяри.

Он будет вмещать 16 233 зрителей. На стадионе будет крытая основная трибуна, а беговые дорожки, отделяющие фанатов от поля, будут отсутствовать. Скамейки запасных будут встроены в трибуны.

В клубе уверены, что работы по новой арене начнутся примерно через месяц.