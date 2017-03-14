Нападающий Милана Карлос Бакка не поможет своей команде в матче против Дженоа.
Винченцо Монтелла и Карлос Бакка, getty images
14 марта 2017, 17:58
В 28-м туре чемпионата Италии Милан уступил Ювентусу 1:2. Победный гол Старая Синьора забила благодаря назначенному на последних минутах пенальти, который вызвал немало вопросов среди болельщиков и специалистов.
Бакка был очень недоволен решением арбитра и тренеру команды Винченцо Монтелле пришлось силой удерживать колумбийца, чтобы тот не пошел разбираться с судейской бригадой.
Сегодня дисциплинарный комитет признал Бакку виновным в "публичных и неистовых протестах против ассистента арбитра", которые показывали "агрессивный настрой" форварда.
Дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Карлоса на 1 матч. Кроме того, колумбийцу придется заплатить 10 тысяч евро штрафа.
Из-за дисквалификации не смогут сыграть против Дженоа также защитник Алессио Романьоли и хавбек Хосе Соса.
Кроме того, Милан был оштрафован на 5 тысяч евро за то, что ему "не удалось предотвратить появление на игровом поле директоров клуба".
Вице-президент Милана Адриано Галлиани и один из директоров, Рокко Майорино, получили выговор за оскорбления Ювентуса и его игроков, которые те выкрикивали перед раздевалкой хозяев.