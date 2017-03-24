Италия

Вингер Наполи Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Китае.

Главный тренер Тяньцзинь Цюаньцзянь Фабио Каннаваро планирует для своей команды летние приобретения. Одной из самых главных целей является трансфер полузащитника Наполи Дриса Мертенса.

Ожидается, что бельгиец получит предложение о контракте на 20 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что и Наполи будет открыт к переговорам по Мертенсу. У игрока заканчивается контракт в 2018 году, а самому Мертенсу уже 29 лет. Таким образом, для клуба это последний шанс выручить большие средства за игрока, тогда как у самого бельгийца будет возможность получить выгодный контракт.

В нынешнем сезоне Мертенс сыграл 36 матчей, забил 25 голов и отдал 11 голевых передач.

Стоит отметить, что свой интерес к Мертенсу проявляет также Интер.