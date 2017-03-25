Италия

Миланский клуб сделает последнюю попытку переманить к себе Антонио Конте.

Миланский Интер возобновил свой интерес к главному тренеру Челси Антонио Конте. Руководство Интера уже давно пытается убедить тренера возглавить клуб, однако все попытки оканчивались неудачно.

Теперь же итальянский клуб предпримет последнюю попытку сделать предложение по Конте. Если переговоры не приведут к успеху, то руководство намерено оставить Стефано Пьоли на посту главного тренера и продлить с ним контракт.

Пьоли пришел по ходу сезона и сумел добиться ощутимого прогресса с командой, что делает его вторым выбором Интера после Конте.

Ранее руководство Интера грозило Пьоли отставкой в случае невыхода в Лигу чемпионов.